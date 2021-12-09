Новий вид оплати послуг в Нова пошта

Нова пошта запровадила новий вид оплати за допомогою сервісу ОщадPAY

Компанія Нова пошта та державний Ощадбанк запустили спільний проект. За доставку посилок можна заплатити безконтактно за допомогою сервісу ОщадPAY. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Можливість безконтактної оплати за допомогою сервісу ОщадPAY буде особливо корисною для клієнтів Нової пошти у разі доставки посилок кур’єром.

“ОщадPAY є зручним сервісом саме для служби кур’єрської доставки, адже не вимагає додаткового обладнання. Достатньо смартфона на базі Android з мобільним додатком, який завантажується з Google Play. Фактично це POS-термінал у телефоні, що відповідає вимогам безпеки розрахунків, як і звичний платіжний термінал”, – йдеться у повідомленні прес-служби Ощадбанку.

Щоб сплатити кур’єру Нової пошти доставку посилки безконтактною карткою або пристроєм з ApplePay або GooglePay, необхідно піднести платіжний засіб до смартфона кур’єра.

Електронний чек про транзакцію клієнти Нової пошти отримають у додаток перевізника, на Viber або в СМС-повідомленні. У прес-службі Ощадбанку розповіли, що першими безконтактну оплату через ОщадPAY почали приймати кур’єри Нової пошти у Полтаві. Наразі ця послуга працює у десяти регіонах України, далі планується охопити всю країну.

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