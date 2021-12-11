«Нова пошта» жартує у відповідь на скарги клієнтів

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Компанія «Нова пошта» здивувала своїм ставленням до скарг клієнтів. Люди не можуть отримати свої посилки, комусь навмисне завищили габарити та вагу вантажу, через що вартість доставки суттєво зросла. А представники перевізника … жартують!

“У житті завжди є місце подвигу, але не завжди є місце жарту”, – йдеться у творі Максима Горького “Стара Ізергіль”. Ймовірно, співробітники компанії «Нова пошта» цю розповідь не читали, а проблеми клієнтів для них не більше, ніж привід для гумору. 

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

На сторінці Нової пошти у Фейсбук один із клієнтів компанії написав коментар, в якому емоційно розповів, що вага посилки неправомірно завищили до більш ніж 30 кг, що спричинило збільшення суми оплати за пересилання. Чоловік заявив, що Нова пошта обманює клієнтів, щоби взяти з них зайві гроші.

На цю скаргу від імені Нової пошти в соцмережі була дуже креативна відповідь:

“Оце так ? Ми звісно, любимо шоу “Аферісти в сітях”, але щоб про нас так ? Напишіть, будь ласка, чим можемо допомогти і ми це залюбки зробимо”

Інший клієнт поцікавився, чому він досі не отримав посилку, яку відправили Новою поштою ще в листопаді. Тоді як надіслані Укрпоштою посилки вже прийшли.

І знову від Нової пошти була оригінальна відповідь:

“Ми любимо загадки, звичайно не настільки, як Рідлер із серії коміксів про Бетмена, та й не такі важкі, а особливо любимо їх розгадувати. Тому якщо напишете нам номери накладних, ми з радістю поможемо розгадати цей випадок!”

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