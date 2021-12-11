«Нова пошта» жартує у відповідь на скарги клієнтів

Компанія «Нова пошта» здивувала своїм ставленням до скарг клієнтів. Люди не можуть отримати свої посилки, комусь навмисне завищили габарити та вагу вантажу, через що вартість доставки суттєво зросла. А представники перевізника … жартують!

“У житті завжди є місце подвигу, але не завжди є місце жарту”, – йдеться у творі Максима Горького “Стара Ізергіль”. Ймовірно, співробітники компанії «Нова пошта» цю розповідь не читали, а проблеми клієнтів для них не більше, ніж привід для гумору.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

На сторінці Нової пошти у Фейсбук один із клієнтів компанії написав коментар, в якому емоційно розповів, що вага посилки неправомірно завищили до більш ніж 30 кг, що спричинило збільшення суми оплати за пересилання. Чоловік заявив, що Нова пошта обманює клієнтів, щоби взяти з них зайві гроші.

На цю скаргу від імені Нової пошти в соцмережі була дуже креативна відповідь:

“Оце так ? Ми звісно, любимо шоу “Аферісти в сітях”, але щоб про нас так ? Напишіть, будь ласка, чим можемо допомогти і ми це залюбки зробимо”

Інший клієнт поцікавився, чому він досі не отримав посилку, яку відправили Новою поштою ще в листопаді. Тоді як надіслані Укрпоштою посилки вже прийшли.

І знову від Нової пошти була оригінальна відповідь:

“Ми любимо загадки, звичайно не настільки, як Рідлер із серії коміксів про Бетмена, та й не такі важкі, а особливо любимо їх розгадувати. Тому якщо напишете нам номери накладних, ми з радістю поможемо розгадати цей випадок!”

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