Компанія «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин і вже подала зміни на затвердження.

Про це повідомила «Укрзалізниця», передають «Новини України – НСН».

У компанії розповіли, що для оновлення правил було вивчено «тонни фідбеку», досвід залізниць-партнерів, залучено експертів зоозахисної організації UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Нові правила перевезення тварин від «Укрзалізниці» – які зміни подано на затвердження

Дані зміни готові обговорити з громадськістю та врахувати інтереси власників тварин і «всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними».

Після затвердження нової редакції правил «Укрзалізниця» анонсувала такі зміни:

Прибрати визначення «жорстка конструкція» з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби тільки з водонепроникним поглинальним дном.

Для малих тварин до 45 см у холці дозволять тимчасове перебування без переноски — для здорової активності та/або сну на полиці купе.

Для великих собак від 45 см дозволять проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за умови повного викупу купе.

Для великих собак в «Інтерсіті+» проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду.

Будь-які службові собаки представників ЗСУ зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідцем.

«Якщо ви відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, ми забезпечимо альтернативні місця», — кажуть у компанії.

Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами винесуть на суспільне обговорення, щоби врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту.

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