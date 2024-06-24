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Перевізники мають повернути всі фури в Україну з ЄС до 10 липня – в чому причина

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Журналіст
Перевізники мають повернути всі фури в Україну з ЄС до 10 липня – в чому причина

Українські перевізники, які працюють в країнах ЄС, повинні повернути всі фури в Україну до 10 липня. Що відомо?

Українські перевізники мають повернути всі фури з ЄС в Україну, щоб оновити документи відповідно до нових вимог “транспортного безвізу”.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, передають Новини –України – НСН.

Перевезення відповідно до “транспортного безвізу”

“До 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб далі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням. Після 10 липня нові правила почнуть діяти повноцінно”, – зауважив Деркач.

За словами міністра інфраструктури, ключовими документами, які повинні мати перевізники, щоб відповідати оновленим вимогам, є:

  • наявність витягу про отримання ліцензії англійською мовою;
  • документи на вантаж для порожніх вантажівок;
  • маркування транспорту.

Деркач уточнив, що Україна окремо домовилась з Єврокомісією про перехідний період для українських перевізників.

Перевізники мають повернути всі фури в Україну з ЄС до 10 липня – в чому причина

Перевізники мають повернути всі фури в Україну з ЄС до 10 липня – в чому причина

Транспортний безвіз продовжено з умовами

Як відомо, 20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали Угоду про продовження лібералізації вантажних перевезень.

Підписана Угода містить кілька ключових змін, які стосуються як українських компаній, так і іноземних. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди.

Йдеться про:

  • Маркування вантажівок, що виконують перевезення відповідно до Угоди.
  • Необхідність для всіх водіїв мати ліцензію на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення.
  • Зобов’язання для перевізників, що слідують порожніми за товарами, мати підтверджувальні документи на товари, які вони планують завозити.

Також, оновлена Угода передбачає cтворення спеціальної робочої групи з представників України та ЄС для моніторингу виконання Угоди.

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