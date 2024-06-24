Українські перевізники, які працюють в країнах ЄС, повинні повернути всі фури в Україну до 10 липня. Що відомо?

Українські перевізники мають повернути всі фури з ЄС в Україну, щоб оновити документи відповідно до нових вимог “транспортного безвізу”.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, передають Новини –України – НСН.

Перевезення відповідно до “транспортного безвізу”

“До 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб далі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням. Після 10 липня нові правила почнуть діяти повноцінно”, – зауважив Деркач.

За словами міністра інфраструктури, ключовими документами, які повинні мати перевізники, щоб відповідати оновленим вимогам, є:

наявність витягу про отримання ліцензії англійською мовою;

документи на вантаж для порожніх вантажівок;

маркування транспорту.

Деркач уточнив, що Україна окремо домовилась з Єврокомісією про перехідний період для українських перевізників.

Перевізники мають повернути всі фури в Україну з ЄС до 10 липня – в чому причина

Транспортний безвіз продовжено з умовами

Як відомо, 20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали Угоду про продовження лібералізації вантажних перевезень.

Підписана Угода містить кілька ключових змін, які стосуються як українських компаній, так і іноземних. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди.

Йдеться про:

Маркування вантажівок, що виконують перевезення відповідно до Угоди.

Необхідність для всіх водіїв мати ліцензію на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення.

Зобов’язання для перевізників, що слідують порожніми за товарами, мати підтверджувальні документи на товари, які вони планують завозити.

Також, оновлена Угода передбачає cтворення спеціальної робочої групи з представників України та ЄС для моніторингу виконання Угоди.

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