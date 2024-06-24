Українські перевізники, які працюють в країнах ЄС, повинні повернути всі фури в Україну до 10 липня. Що відомо?
Українські перевізники мають повернути всі фури з ЄС в Україну, щоб оновити документи відповідно до нових вимог “транспортного безвізу”.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, передають Новини –України – НСН.
Перевезення відповідно до “транспортного безвізу”
“До 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб далі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням. Після 10 липня нові правила почнуть діяти повноцінно”, – зауважив Деркач.
За словами міністра інфраструктури, ключовими документами, які повинні мати перевізники, щоб відповідати оновленим вимогам, є:
- наявність витягу про отримання ліцензії англійською мовою;
- документи на вантаж для порожніх вантажівок;
- маркування транспорту.
Деркач уточнив, що Україна окремо домовилась з Єврокомісією про перехідний період для українських перевізників.
Перевізники мають повернути всі фури в Україну з ЄС до 10 липня – в чому причина
Транспортний безвіз продовжено з умовами
Як відомо, 20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали Угоду про продовження лібералізації вантажних перевезень.
Підписана Угода містить кілька ключових змін, які стосуються як українських компаній, так і іноземних. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди.
Йдеться про:
- Маркування вантажівок, що виконують перевезення відповідно до Угоди.
- Необхідність для всіх водіїв мати ліцензію на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення.
- Зобов’язання для перевізників, що слідують порожніми за товарами, мати підтверджувальні документи на товари, які вони планують завозити.
Також, оновлена Угода передбачає cтворення спеціальної робочої групи з представників України та ЄС для моніторингу виконання Угоди.
Ще новини України: Оновлення даних в ТЦК – як часто військовозобов’язані мають це робити