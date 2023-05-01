Нові правила бронювання військовозобов’язаних в Україні

В Україні продовжується загальна мобілізація, але за правилами та законами воєнного часу бізнес має право бронювати частину своїх працівників. Кабмін змінив правила бронювання військовозобов’язаних

Мова і про військовозобов’язаних в тому числі які є незамінними або надто важливими на своїй посаді. Все для того, аби підприємства продовжували працювати, сплачувати податки й підтримувати економіку країни в такий складний час.

Та на ділі з бронюваннями справа йшла зовсім не гладко. Багато ІТ-компаній скаржилися, що за 2 останніх місяці не змогли зробити жодної броні. Мовляв, процедура настільки складна і заплутана, що її практично нереально довести до кінця.

У зв’язку з цим 28 квітня Кабмін провів засідання на котрому прийняв важливе рішення — процедура бронювання триватиме максимум 25 днів.

Про це розповідає НСН з посиланням на GSMinfo.

Правила бронювання військовозобов’язаних в Україні змінили

Буде спрощено кожен з її етапів

“Ми розуміємо, що певну роль у цьому випадку відіграє людський фактор та організація процесу. Тому ініціювали рішення, яке оптимізує процедуру бронювання, яка відбуватиметься у певні стислі терміни”, – сказала міністр економіки Юлія Свириденко

Зміниться наступне:

1. Списки військовозобов’язаних яких хочуть забронювати подаватимуть до Генштабу протягом п’яти днів максимум.

2. Далі Генштаб має погодити ці списки й передати їх в Міністерство економіки — цей етап тепер має тривати максимум 10 робочих днів.

3. Наступний етап — погодження списків Міністерством економіки — максимальний період до 5 робочих днів.

4. Останній етап — зарахування заброньованих осіб до спеціального обліку місцевими територіальними центрами комплектування — до п’яти робочих днів.

Процес бронювання військовозобов’язаних скоротили ще й через те, що наближається сезон посадки врожаю і затягнуті процедури могли б завадити аграріям якісно та вчасно виконувати свою роботу.

Наразі найбільше бронювань відбулося в енергетичній, транспортній та агропромисловій сферах. В енергетичній наприкінці зими було заброньовано понад 160 000 осіб, в транспортній — понад 70 000, і в агропромисловій понад 60 000 осіб.

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