Нова пошта розширила перелік послуг для клієнтів – які фінансові операції доступні у відділеннях

Нова пошта розширила перелік послуг у своїх відділеннях під час війни. Тепер клієнтам поштового оператора доступні не лише послуги доставки посилок, а й інші фінансові операції

Через відділення Нової Пошти можна буде здійснити оплату комуналки, переказ грошових платежів та інші фінансові операції

Також через Нову пошту українці тепер зможуть сплачувати за кредити, страхові поліси, штрафи, тощо. При оплаті стягуватиметься 1% комісії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Крім цього, у відділеннях Нової пошти тепер можна зняти гроші з банківської картки, але лише у гривнях.

За допомогою послуги “Миттєвий” можна перевести до 30 000 грн іншому клієнту. Якщо переказувати кошти через відділення, цей ліміт автоматично зросте до 399 999 грн, через сайт – ліміт нижче. За кожний грошовий переказ комісія становить 1,5% від суми. Для здійснення переказу при собі потрібно мати лише паспорт.

Нова пошта переказує гроші як усередині країни, так і за кордон через системи Western Union або Ria.

Для відправлення коштів за кордон необхідно знайти відділення, що надає послуги NovaPay, назвати касиру ПІБ, домашню адресу та телефонний номер, пред’явити паспорт, надати дані про отримувача, внести гроші до каси, заплативши комісію.

“Нова пошта” запустила послугу міжнародних грошових переказів