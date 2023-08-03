НМТ 2024 – у МОН заявили, що випускники складатимуть 4 предмети

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький зазначив, що до програми НМТ 2024 додадуть ще один предмет. Тож мультипредметний тест наступного року триватиме чотири години з перервою

Які предмети здаватимуть учні на НМТ 2024 року розповідає НСН з посиланням на 24освіта.

На НМТ 2024 випускники складатимуть 4 предмети

Посадовець пояснив, що, відповідно до законодавства, НМТ має містити чотири предмети.

“Наступного року НМТ ми плануємо проводити трохи по-іншому, тобто чотири предмети, а не три. Це означатиме 4-годинний тест із перервою, між другою і третьою годиною, суттєвою перервою”, – уточнив він.

І акцентував: перерва потрібна, адже 4 години писати тест – це нереально і нездорово для дитини.

Що відомо про НМТ-2023

У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.

Основна тривала протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.

Участь у додатковій сесії взяли ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов’язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.

3794 учасники НМТ отримали омріяні 200 балів щонайменше з одного предмета. Серед них 3329 осіб стали найкращими в одному предметі, 415 – у двох і 50 – у всіх трьох предметних тестах НМТ.

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