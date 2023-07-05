Які мінімальні бали для вступу на бюджет на різні спеціальності

З 1 липня вступники вже можуть реєструвати електронні кабінети, через які абітурієнти подаватимуть заяви у виші. Якими є мінімальні бали для вступу на бюджет
У 2023 році мінімальний конкурсний бал для вступу на майже усі спеціальності визначає виш у своїх Правилах прийому. Але є спеціальності-винятки.
Про це розповідає НСН з посиланням на osvita.ua
Які мінімальні бали для вступу на бюджет
Конкурсний бал для вступу розраховують шляхом переведення тестових балів, отриманих за кожен предметний тест НМТ, у рейтинговий бал за 200-бальною шкалою.
Для вступу на кожну спеціальність для усіх тестових предметів Міносвіти встановило вагові коефіцієнти.
Конкурсний бал має бути не меншим ніж 150 балів для вступу на такі спеціальності:
- стоматологія;
- медицина;
- педіатрія;
- охорона здоров’я.
Також конкурсний бал для вступу не може бути меншим ніж 140 балів для таких спеціальностей:
- право;
- публічне управління та адміністрування;
- міжнародне право;
- міжнародні економічні відносини;
- міжнародні відносини;
- суспільні комунікації та регіональні студії;
- фармація, промислова фармація.
Для вступу на контракт на ці спеціальності конкурсний бал не може бути меншим ніж 120 балів.
Вступна кампанія – 2023: коротко
У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов’язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
Їхня реєстрація почалася 1 липня.
Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.
Ще новини України: Дати вступної кампанії 2023 – що мають знати абітурієнти