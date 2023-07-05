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Cуспільство

Які мінімальні бали для вступу на бюджет на різні спеціальності

Журналіст
Які мінімальні бали для вступу на бюджет на різні спеціальності
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З 1 липня вступники вже можуть реєструвати електронні кабінети, через які абітурієнти подаватимуть заяви у виші. Якими є мінімальні бали для вступу на бюджет

У 2023 році мінімальний конкурсний бал для вступу на майже усі спеціальності визначає виш у своїх Правилах прийому. Але є спеціальності-винятки.

Про це розповідає НСН з посиланням на osvita.ua

Які мінімальні бали для вступу на бюджет

Конкурсний бал для вступу розраховують шляхом переведення тестових балів, отриманих за кожен предметний тест НМТ, у рейтинговий бал за 200-бальною шкалою.

Для вступу на кожну спеціальність для усіх тестових предметів Міносвіти встановило вагові коефіцієнти.

Які мінімальні бали для вступу на бюджет

Конкурсний бал має бути не меншим ніж 150 балів для вступу на такі спеціальності:

  • стоматологія;
  • медицина;
  • педіатрія;
  • охорона здоров’я.

Також конкурсний бал для вступу не може бути меншим ніж 140 балів для таких спеціальностей:

  • право;
  • публічне управління та адміністрування;
  • міжнародне право;
  • міжнародні економічні відносини;
  • міжнародні відносини;
  • суспільні комунікації та регіональні студії;
  • фармація, промислова фармація.

Для вступу на контракт на ці спеціальності конкурсний бал не може бути меншим ніж 120 балів.

Вступна кампанія – 2023: коротко

У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.

Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.

Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов’язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.

Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.

Їхня реєстрація почалася 1 липня.

Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.

Ще новини України: Дати вступної кампанії 2023 – що мають знати абітурієнти

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