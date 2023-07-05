Які мінімальні бали для вступу на бюджет на різні спеціальності

З 1 липня вступники вже можуть реєструвати електронні кабінети, через які абітурієнти подаватимуть заяви у виші. Якими є мінімальні бали для вступу на бюджет

У 2023 році мінімальний конкурсний бал для вступу на майже усі спеціальності визначає виш у своїх Правилах прийому. Але є спеціальності-винятки.

Про це розповідає НСН з посиланням на osvita.ua

Які мінімальні бали для вступу на бюджет

Конкурсний бал для вступу розраховують шляхом переведення тестових балів, отриманих за кожен предметний тест НМТ, у рейтинговий бал за 200-бальною шкалою.

Для вступу на кожну спеціальність для усіх тестових предметів Міносвіти встановило вагові коефіцієнти.

Конкурсний бал має бути не меншим ніж 150 балів для вступу на такі спеціальності:

стоматологія;

медицина;

педіатрія;

охорона здоров’я.

Також конкурсний бал для вступу не може бути меншим ніж 140 балів для таких спеціальностей:

право;

публічне управління та адміністрування;

міжнародне право;

міжнародні економічні відносини;

міжнародні відносини;

суспільні комунікації та регіональні студії;

фармація, промислова фармація.

Для вступу на контракт на ці спеціальності конкурсний бал не може бути меншим ніж 120 балів.

Вступна кампанія – 2023: коротко

У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.

Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.

Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов’язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.

Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.

Їхня реєстрація почалася 1 липня.

Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.

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