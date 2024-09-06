Нічна повітряна атака по Україні 6 вересня ракетами та дронами – що відомо

Окупантами була здійснена повітряна атака по Україні 6 вересня. Ворог випустив по території країни дві ракети та 44 ударні дрони. ППО збила 27 безпілотників. На Львівщині через обстріли виникла пожежа.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загалом Росія запустила 46 засобів повітряної атаки.

Росіяни атакували Х-59 та однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, а також 44-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

До відбиття повітряної атаки була залучена авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 ППО вдалось збити 27 ударних БпЛА. Зокрема 8 дронів були локаційно втрачені на території України. Існує ймовірність, що вони впали через засоби РЕБ. Ще один БпЛА – повернув у напрямку тимчасово окупованої Донецької області.

“Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває”, – попереджають Повітряні сили.

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Через обстріли на Львівщині виникла пожежа

У ніч на 6 вересня російські війська знову атакували Львівську область бойовими безпілотниками. Близько 03:15 уламки збитого безпілотника типу “Шахед” — “Герань-2” впали в промисловій зоні Львівського району, що спричинило пожежу.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, вогонь охопив чотири вантажівки, які згоріли вщент.

До гасіння пожежі оперативно залучили 32 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Лише за півтори години вогонь було ліквідовано. Завдяки злагодженим діям пожежників, вогонь не поширився далі, і більших втрат вдалося уникнути.

За ніч росіяни атакували Львівщину трьома безпілотниками, але всі вони були знищені українською ППО. На щастя, жертв та постраждалих немає. Системи життєзабезпечення області продовжують працювати у звичайному режимі.

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