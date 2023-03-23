Незабаром в «Дії» буде доступна ще одна послуга – Мінцифри

Незабаром в «Дії» буде доступна ще одна послуга — скасування шерингу авто. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України

Про це розповідає НСН

З лютого українці можуть дистанційно користуватися шерингом авто, тобто ділитися техпаспортом з іншою людиною в кілька кліків. Така послуга онлайн особливо актуальна під час війни, коли багато людей, які виїжджають із зони бойових дій, можуть скористатися автівками знайомих. Послугою вже скористалися 103 тисячі разів.

Незабаром в «Дії» буде доступна послуга скасування шерингу авто

Згодом скасувати шеринг також можна буде онлайн. Наразі запустили бета-тестування цієї послуги. Долучитися до неї можуть власник авто та водій, якого призначили належним користувачем, якщо вони мають Дія.Підпис.

Зареєструватися для участі можна за посиланням.

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