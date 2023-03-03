Українізація Укрзалізниці: в Дії запустили нове опитування

В Дії запустили нове опитування. Громадянам пропонують взяти участь у перейменуванні Південно-західної залізниці, передає НСН.
«Укрзалізниця розпочинає програму «Залізна українізація», щоб повністю позбутися російського минулого і будь-яких зв’язків із країною-агресором. Один із перших етапів — перейменування Південно-Західної залізниці», розповіли у Мінцифрі.
В Дії запустили нове опитування
Опитування триватиме з 3 по 10 березня. Кожен українець може вибрати один із чотирьох варіантів майбутньої назви:
- Київська залізниця;
- Столична залізниця;
- Центральна залізниця;
- Північна залізниця.
Аби взяти участь в опитуванні, авторизуйтеся у застосунку. Виберіть пункт«Послуги», а потім «Опитування». Оберіть один з варіантів відповіді.
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