Українізація Укрзалізниці: в Дії запустили нове опитування

В Дії запустили нове опитування. Громадянам пропонують взяти участь у перейменуванні Південно-західної залізниці, передає НСН.

«Укрзалізниця розпочинає програму «Залізна українізація», щоб повністю позбутися російського минулого і будь-яких зв’язків із країною-агресором. Один із перших етапів — перейменування Південно-Західної залізниці», розповіли у Мінцифрі.

В Дії запустили нове опитування

Опитування триватиме з 3 по 10 березня. Кожен українець може вибрати один із чотирьох варіантів майбутньої назви:

Київська залізниця; Столична залізниця; Центральна залізниця; Північна залізниця.

Аби взяти участь в опитуванні, авторизуйтеся у застосунку. Виберіть пункт«Послуги», а потім «Опитування». Оберіть один з варіантів відповіді.

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