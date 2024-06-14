Наступний тиждень буде складним для енергосистеми – відключення електроенергії неминучі

Наступного тижня ситуація в українській енергетичній системі буде відчутно складнішою, ніж цього. На українців знову очікують відключення електроенергії.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на «Укренерго»

За словами голови правління НЕК «Укренерго», уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактории:

прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки

виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

«Ми будемо мати справу відзавтра вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня – ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією. І часто люди, коли чують «ремонтна кампанія», у них виникають запитання: чи не можна ці ремонти перенести, чи можна ці ремонти відкласти, скасувати? Справа в тому, що ця ремонтна кампанія, вона, по суті, є кампанією з перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Тому, оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти. Тому ці речі дуже важко якось «посунути» в часі. Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС», – зазначив Володимир Кудрицький

.

Також в компанії повідомили, що завтра, 15 червня, в Україні будуть застосовуватись графіки відключення електроенергії з 08.00 до 23.00 годин.

Відключення електроенергії 15 червня в Україні

Ще новини України: Відключення світла в Україні – чому в різних областях вимикають електрику на різну кількість годин