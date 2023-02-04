Наступного тижня в одній з областей України не вимикатимуть світло

На вимогу Міністерства енергетики, наступного тижня, у четвер 9 лютого не вимикатимуть світло в одній з областей України

За вказівкою Міненерго, 9 лютого, у четвер, на Хмельниччині будуть проведені режимні заміри, тому електроенергія по області буде протягом всього дня.

Про це повідомляє АТ “Хмельницькобленерго”, передає НСН

На Хмельниччині не вимикатимуть світло 9 лютого

“Енергетики усю добу фіксуватимуть необхідну потребу електричного навантаження на область. Відповідно погодинних відключень та інших обмежень у цей день не буде. В подальшому ж результати вимірів будуть використовуватися для визначення ліміту для області”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у випадку повторних масованих атак на об’єкти критичної інфраструктури та, відповідно, суттєвого зростання дефіциту електричної потужності – режимні заміри можуть бути знову перенесені.

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