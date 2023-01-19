Чи відключає ДТЕК світло за скаргами – офіційна заява

Чи відключає ДТЕК світло за скаргами. Роз’яснювальна заява з’явилася на офіційному Телеграм-каналі компанії у четвер 19 січня, передає НСН.

Зазначається, що компанія не проводить жодних відключень «за скаргами» у будь-якому з регіонів, де працюють ДТЕК Мережі.

Більшість відключень відбуваються дистанційно, а їх невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу.

За можливості, бригади також виїжджають на лінії, що живлять критичну інфраструктуру, щоб в ручному режимі відключити будинки, які живляться від тієї ж мережі.

Для забезпечення соціальної справедливості та забезпечення рівних умов для людей, закликаємо балансоутримувачів (ЖБК та ОСББ) будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати їх власноруч, – йдеться у повідомленні.

Це дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для українців.

ДТЕК не відключає світло за скаргами – офіційна заява

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