Наступ окупантів з Білорусі – у ЗСУ розповіли за якої умови це можливо

У Збройних силах Україні розповілии, за якої умови можливий повторний наступ окупантів з Білорусі

Говорити про можливість повторного наступу окупантів з Білорусі на Україну можна у разі посилення угрупування військ до 50-70 тисяч військових. Наразі на території Білорусі немає такої кількості солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на помічника командувача Об’єднаних сил ЗСУ Євгенія Силкіна в ефірі телемарафону, передає NNS

“Ми будемо впевнені (що РФ почне новий наступ з півночі – ред.), коли на території Білорусі з’явиться достатня кількість ворожих військ. А саме, коли посилять угрупування військ до близько 50-70 тисяч військових. Тоді ми зможемо говорити, що вони готові до нового наступу”, – сказав він.

Силкін зазначив, що наразі такої кількості військ не зафіксовано.

Так, з території РФ до Білорусі заїхало близько 4 тисячі військовослужбовців, цього не достатньо для наступу.

При цьому військові фіксують, що полігони готуються приймати військовослужбовців. Так, кожен полігон готовий прийняти до 5 тисяч солдатів.

За підрахунками ЗСУ, в угрупуванні для можливого наступу має бути близько 20 тисяч російських військових, решта – повинні бути білоруси.

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