Чи буде повторний наступ рф на Київ та Чернігів з боку білорусі – коментар Арестовича

Радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів, чи буде повторний наступ рф на Київ та Чернігів з боку білорусі.

Мобілізовані російські війська можуть спробувати наступати з боку білорусі на Київ та Чернігів. Адже російський диктатор володимир путін страшенно хоче повторити наступ на українську столицю.

Водночас путін розуміє, що мобілізовані – це не професійні війська.

Як передає NNS, про це Арестович сказав у розмові з російським опозиціонером, юристом та адвокатом Марком Фейгіним.

Так, Арестович прокоментував інформацію про те, що білорусь готується до приймання російських озброєнь, військової техніки та особового складу.

“Вона ймовірна, при чому ймовірна з таким хорошим коефіцієнтом тієї самої ймовірності. Тобто можливо, що під Гомелем вони знову зберуться, спробують там щось зобразити на Чернігів і Київ”, сказав радник ОП. “Ходять чутки, що путін до стискання сідниць хоче повторити наступ на Київ, розуміючи, що війська вже не професійні, сподіваючись задавити кількістю. Ну, ми розуміємо, що якщо ми за місяць перемололи суперпрофесійні частини, що буде з мобілізованими”, зауважив Арестович.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, військові аеродроми та залізницю в білорусі готують для приймання російських військ.

А в українській розвідці повідомили, що білорусь готується прийняти також 20 тис. мобілізованих росіян.

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