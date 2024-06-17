В Україні запустили кампанію “Будь собою”. У Міноборони назвали найпопулярніші вакансії у ЗСУ, на які українці масово відправляють резюме.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Міноборони.

У відомстві повідомили про активність українців. Всього за три дні резюме відправили 2420 охоччих долучитися до Сил оборони України. Йдеться про період з 11 по 14 червня 2024 року. Резюме надходили через портал army.gov.ua у партнерстві з Lobby X.

Найпопулярніші вакансії у ЗСУ, на які українці масово відправляють резюме

У Міноборони повідомили, що найбільший інтерес викликали вакансії в БПЛА (232 відгуки на 115 вакансій) та розвідці (208 відгуків на 54 вакансії). Зазначено, що за вказаний період на порталі було додано 115 нових вакансій та створено 4 нові підрозділи.

Як ми розповідали раніше, Міноборони презентувало нові правила рекрутингу до війська.

Все тільки за взаємним бажанням. Без так званої “лагідної” мобілізації від ТЦК. Хоча, завітати до військкомів та на ВЛК таки доведеться.

“Алгоритм покликаний замінити застарілі підходи – на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн”, – зазначили в Міноборони.

У відомстві зазначили, що рекрутинг не дорівнює мобілізації.

“Важливо усвідомлювати, що рекрутинг не має бути замість мобілізації. Рекрутинг – це спосіб покращити сервіс для громадян, які готові доєднатися до ЗСУ. Рекрутинг не створений для того, щоб хтось не пішов у військо. Він створений для того, щоб ті, хто хоче йти у військо, отримали кращі умови, зрозуміліший шлях, можливість вибору. Це не значить, що ми не будемо мобілізовувати, це не значить, що у всіх інших немає цього обов’язку”, – сказав начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк.

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