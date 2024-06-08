Аномальна ситуація на ринку праці в Україні: що відбуввється?

Аномальна ситуація склалася на ринку праці в Україні останнім часом. Вакансій вже іноді більше, ніж тих, хто шукає роботу.

Про це пише OBOZ.UA, провівши моніторинг великих профільних сайтів, передають Новини України – НСН.

Що відбувається на ринку праці в Україні

В ході дослідження журналісти дійшли висновку, що співвідношення вакансій та резюме наближається один до одного. Частина роботодавців не має можливості найняти співробітників на відкриті вакансії. Кількість тих, хто шукає роботу, за три роки скоротилася у рази.

Наприклад, на майданчику robota.ua в травні 2021-го кількість активних кандидатів досягала 93-95 тис. А у травні 2024-го – всього близько 49 тис.

Сайт також показує кількість нових вакансій. У травні цього року – близько 26,8 тис. У травні 2021-го було 26,2 тис. нових вакансій.

Тобто зараз кількість пропозицій про роботу перевищила показники до повномасштабної війни. А кількість резюме навпаки знизилася майже вдвічі.

Конкурент robota.ua – сайт work.ua фіксує кількість нових за тиждень вакансій та резюме. 7 травня це співвідношення було на рівні 62,5 тис. вакансій на 67,2 тис. резюме. Це майже один до одного: у такій ситуації не всі роботодавці зможуть знайти собі працівників. У травні 2021-го, за даними цього майданчика, на 43,4 тис. вакансій було 71 тис. резюме.

Ця статистика також підтверджує: кількість вакансій вже перевищила рівень до повномасштабної війни. А кількість резюме значно зменшилась. У НБУ пояснюють: у деяких сферах на одну відкриту вакансію припадає в середньому менше одного резюме. Тобто деякі компанії взагалі не можуть знайти співробітників.

Для тих, хто шукає роботу, дефіцит кадрів надав кілька можливостей: по-перше, роботодавці, щоби втримати працівників, вимушені підвищувати зарплати. По-друге, стало значно легше знайти роботу після звільнення.

Однак значно більше від такої ситуації недоліків. Сповільнюються темпи відновлення країни, через дефіцит кадрів не може повноцінно розвиватись бізнес. Впливає це і на якість послуг. Наприклад, Київський метрополітен заявив, що змушений збільшити інтервал руху потягів (на 1 хвилину) у міжпікові години та на 45 секунд – у період піків.

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