Наєв відвідав прикордоння та розповів про ситуацію на півночі України (відео)

На північному кордоні риються окопи та проводиться мінування прилеглих територій. Сергій Наєв розповів про ситуацію на півночі України

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв відвідав північний кордон України та перевірив підготовку військових до можливого вторгнення росіян.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Командування Об’єднаних Сил ЗСУ у Facebook.

“Риємо рови та траншеї. Мінуємо прикордоння. Робимо завали на дорогах. Наша оборона зміцнюється щодня. Роботи тривають, не зупиняючись”, – розповів він

За його словами, на північному кордоні риються протитанкові рови – військові прорили їх на відстань в 5000 метрів. Окрім цього проводиться мінування прилеглих територій – було використано понад 3000 протитанкових мін.

Як ми повідомляли раніше, в Україні незабаром можуть з’явитись центри підтримки цивільного населення в умовах збройного конфлікту.

Так, такі центри планують створити у рамках Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року. Вже підготовлено проект відповідної ухвали.

Як зазначається, центри працюватимуть при військових обласних адміністраціях та їх основним завданням буде координація роботи виконавчої влади, а також громадських та волонтерських організацій щодо вирішення проблем внутрішніх переселенців, ветеранів та постраждалих від війни.

Їхню освіту ініціює Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ще новини України: Стало відомо, де найсильніше окупанти підготувалися до українського контрнаступу