Нафтогаз звернувся до українців з новою інформацією – чому буде дві платіжки і два рахунки

Нафтогаз звернувся до українців з приводу двох особових рахунків за газ. Мова не тільки про дві платіжки, які споживачі отримують (за газ та транспортування), а й про два номери особових рахунків

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті PMG.ua.

Як роз’яснює пресслужба Нафтогазу, перший рахунок призначений для взаємодії з облгазом, тобто оператором ГРМ. Так дворогосподарства мають змогу оплачувати вартість транспортування. До речі, ціна доставки блакитного палива відрізняється в залежності від регіону України.

Другий рахунок, який складається із 9 цифр, є особовим рахунком від Нафтогазу. Саме за допомогу нього є можливість на сайті my.gas.ua увійти в особистий кабінет. Також він призначений для сплати за безпосередньо спожитий об’єм газу, а також для нарахування субсидії та пільги (якщо такі передбачені). Також за допомогою другого рахунку можна отримати довідку про відсутність боргу за спожитий газ.

Підсумовуючи сказане, кожного місяця споживачі будуть отримувати по дві платіжки за газ та користуватись двома різними номерами особового рахунку.

Пресслужба газопостачальної компанії також уточнила, що протягом червня і липня майже 4 мільйони нових клієнтів Нафтогазу вже дізнались номери своїх особових рахунків.

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