Представник Головного управління розвідки міноборони розповів, на що націлена пропаганда Кремля

Основні завдання російської пропаганди на нинішньому етапі зводяться до того, щоб зруйнувати внутрішню єдність українського суспільства, підірвати довіру між Україною та нашими партнерами, аби зупинити військову допомогу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, розповідає НСН з посиланням на armyinform.com.ua.

На що націлена пропаганда Кремля – розповіли у ГУР

Він додав, що всередині росії зусилля кремлівської пропаганди спрямовані на те, аби підживлювати міф, ніби нинішня росія ще зберігає здатність до розвитку.

«Головна наша зброя в цьому процесі ― правда. Воєнна розвідка України, наприклад, стала більш відкритою: ми публікуємо факти, окремі розвідувальні дані, які розкривають наміри агресора, оприлюднюємо докази вчинення росією воєнних злочинів», ― зазначив представник ГУР МО України

За словами Вадима Скібіцького, після повномасштабного вторгнення росії Україна застосовує підхід більш активної протидії ворожій пропаганді.

«Такий підхід доводить свою ефективність: російська пропаганда не може досягти своїх головних цілей, а отже росія програє в інформаційній війні», ― підсумував Вадим Скібіцький.

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