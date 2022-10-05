На яких двох напрямках українська армія має значні успіхи – британська розвідка

Українська армія продовжує прогресувати в наступальних операціях. На яких двох напрямках є значні успіхи розповіла британська розвідка

Україна прогресує в наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному напрямках. На північному сході, у Харківській області, Україна зайняла значну частину території на схід від річки Оскіл.

Про це повідомило Міністерство оборони з посиланням на дані власної розвідки, передає NNS

Там зазначають, що українські військовослужбовці просунулися за річку до 20 кілометрів у смугу оборони росії до вузла постачання міста Сватове.

Україна продовжує досягати успіхів у наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах.

Цілком імовірно, що зараз Україна може завдати удару по ключовій дорозі Сватове — Кремінна більшістю своїх артилерійських систем, що ще дужче ускладнить здатність росії поповнювати постачання своїх підрозділів на сході.

У політичному плані російські лідери, швидше за все, будуть стурбовані тим, що провідні українські підрозділи зараз наближаються до кордонів Луганської області, яку росія «офіційно» анексувала.

Успіхи українців

За даними Генштабу, ввечері 3 жовтня Сили оборони завдали ударів по понтонній і паромній переправах противника через річку Дніпро в Херсонській області. Загальні втрати ворога уточнюються.

Підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу С-300 у районі міста Токмак, а також ураження ворожих позицій у районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили один гелікоптер і 2 безпілотники ворога.

Ракетні війська й артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу ворога.

Ворог вже ніде не наступає: війна в Україні 4 жовтня – ситуація на фронті і втрати противника