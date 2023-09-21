Мобілізація в Україні після російського вторгнення триває і досі. В яких випадках можуть повторно вручити повістку

Частина чоловіків вже отримали повістки, але їх не мобілізували. У ТЦК викликали аби звірити дані. На повістці має бути написано, для чого вона видана — проходження ВЛК, явка в ТЦК тощо

Повістки в Україні можуть вручатися повторно, нагадує ТСН, повідомляє НСН.

Це відбувається у декількох випадках, зокрема для того аби перевірити облікові дані. Також повістка вручається, якщо людина не з’явилася отримавши першу.

Якщо людина має відстрочку з різних причин, наприклад навчання або стан здоров’я, може вручатися повістка для перевірки причин такого відтермінування. Аналогічна ситуація із бронюванням, адже воно діє усього пів року або поки існують відповідні підстави. Повторна повістка може вручатися для перевірки цієї інформації.

Мобілізація в Україні – в яких випадках можуть повторно вручити повістку

Також варто нагадати, що висновок військово-лікарняної комісії діє лише рік. Тому якщо мобілізований військовозобов’язаний пройшов ВЛК понад рік тому, йому можуть вручити повторну повістку на проходження медичного обстеження.

Як ми повідомляли раніше, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна зможе проводити більше атак на російські кораблі.

«Безпілотників буде більше, атак буде більше, російських кораблів буде менше. Це точно», — сказав Федоров 15 серпня.

Він зазначив, що у 2023 році виробництво безпілотників в Україні зросло більш як у 100 разів порівняно з минулим роком.

«Я думаю, що до кінця цього року, якщо порівнювати з попереднім, це збільшення буде приблизно в 120-140 разів», — вважає міністр.

За словами очільника Мінцифри, Україна випробовує системи штучного інтелекту, які можуть локалізувати цілі та направляти на них безпілотники, навіть якщо зв’язок порушений засобами радіоелектронної боротьби.

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