Мобілізація в Україні – які повістки є незаконними і як від них відмовитися

Мобілізація в Україні продовжується. Для поповнення резервів у країні продовжують призивати військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Але деякі повістки є незаконними

Як реагувати, якщо вам вручають “виписану на коліні повістку”, розповів адвокат Роман Сімутін, повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

Що потрібно знати про повістки

Постановою Кабміну №1487 затверджено новий зразок повістки, яка заповнюється та підписується начальником ТЦК, зазначається номер розпорядження, на підставі якого викликається особа та уповноважується особа на її вручення.

“Якщо повістку заповнюють на коліні, ще й старого зразка, не вказується номер розпорядження, вручає її не уповноважена особа, то ви все одно повинні отримувати таку повістку, хоча й вручається не передбаченим законом способом і за межами повноважень ТЦК”, – написав правозахисник.

Сімутін зазначає, що якщо повістка неправильно заповнена – вона незаконна.

Які повістки є незаконними і як від них відмовитися

Якщо вас залякують актом

За словами адвоката, жодного акту ви не повинні підписувати, але обов’язково ви маєте знімати весь процес.

“І останнє рішення суду, яким я скасував ухвалу ТЦК про залучення мого клієнта за ст. 210-1 КУпАП, тому підтвердження. Суд кілька разів перепитував представника ТЦК, яким документом передбачено складання акта відмови від отримання повістки? Цей акт, до речі, було сфальшовано. Відповідь була феєричною. Той перерахував купу законів, згадав ухвалу Кабміну №1487, але посилань на статтю, пункт чи щось інше ми так і не дочекалися”, – повідомив експерт.

Сімутін зазначає, що жодного акту не існує.

“А знаєте, чому ви ніде не знайдете навіть згадки про цей акт? Його просто не існує – це бурхлива фантазія групи мистецької самодіяльності”, – резюмував він.

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