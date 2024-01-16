Мобілізація в Україні – які підприємства зможуть бронювати військовозобовʼязаних працівників без обмежень

В Україні підприємства можуть бронювати військовозобовʼязаних працівників. Нині Уряд ухвалив рішення стосовного того, які підприємства зможуть здійснювати бронювання без обмежень

Кого зможуть бронювати без обмежень

Стало відомо, що Кабмін дозволив підприємствам оборонно-промислового комплексу бронювати працівників без обмежень за кількістю. Навіть у випадку, якщо вони мають дефіцитну військову спеціальність.

Передбачається, що це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати та нарощувати обсяги виробництва.

Про це розповідає НСН з посиланням на Мінекономіки.

Які підприємства зможуть бронювати військовозобовʼязаних працівників без обмежень

Що передбачають зміни до постанови

Зміни передбачають, що військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень щодо кількості.

Що відомо про ОПК

На цей момент оборонно-промисловий комплекс України налічує 500 компаній, з яких 400 є представниками приватного сектору. Більшість підприємств, що знаходяться у державній власності, є частинами структури компанії “Українська оборонна промисловість”.

Важливо! Відповідні зміни будуть внесені в постанову №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

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