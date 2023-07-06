Мобілізація і воєнний стан в Україні – чи може військовий оформити опікунство

В Україні триває мобілізація. Багато чоловіків стали до лав ЗСУ. Чи може військовий оформити опікунство і як це зробити

З перших днів війни, яку розпочала Росія, на захист країни стало багато сміливих чоловіків та жінок. Іноді виникають ситуації, коли військовослужбовцю треба оформити опікунство.

Юристка Діана Тернова пояснила, як це зробити, розповідає НСН.

Опікунство – це правовий статус, коли одна особа, опікун, бере на себе відповідальність і забезпечує догляд і піклування про іншу особу, яка не здатна самостійно приймати рішення або забезпечувати свої потреби. Оформлення опікунства є важливим кроком для захисту та дбайливого ставлення до особи, яка не може самостійно приймати рішення або забезпечувати свої потреби. Опікунство може бути оформлене для неповнолітніх дітей, осіб з інвалідністю або осіб похилого віку.

Вона зазначила, що у контексті воєнного стану процедура оформлення опікунства може мати особливості. Такі особливості можуть бути пов’язані з додатковими обмеженнями або вимогами, що встановлюються у зв’язку з воєнним станом.

Чи може військовий оформити опікунство

Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» підставою для відстрочки згідно зі статтею 23 є опікунство над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною. Так, і стосовно звільнення відповідно до статті 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» військовослужбовець має право на звільнення, у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною.

Встановлення опіки над недієздатною особою починається зі звернення до суду за місцем проживання цієї людини. Якщо вона знаходиться на лікуванні, заяву можна подати до суду за місцем розташування відповідного закладу з надання психіатричної допомоги.

Чи може військовослужбовець стати опікуном

Може, якщо він відповідає критеріям, які не позбавляють його даного права. Опіка встановлюється в судовому порядку. Відтак, суд встановлює опіку над фізичною особою у разі визнання її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування.

В тому випадку, якщо особа ще не визнана недієздатною, необхідно звернутися до суду з метою визнання майбутнього підопічного недієздатним та отримати подання від органу опіки та піклування щодо можливості призначення конкретної особи опікуном. Потрібно зібрати та подати відповідний пакет документів до органу опіки та піклування. Таким чином, даний процес є доволі таки не швидким

Оскільки, відповідно до закону, розгляд справи відбувається за участі заявника. Головною проблемою для військовослужбовця є неможливість бути присутнім на судових засіданнях. Також цей процес є достатньо затратним по часу, що в свою чергу не завжди підгодить для військових.

Як звільнитися зі служби на підставі опікунства

Для того щоб звільнитися, військовослужбовець складає рапорт на звільнення та додає належним чином засвідчену копію рішення суду, яке визнало особу недієздатною та призначило опікуна.

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