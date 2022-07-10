Мобілізація триватиме надалі: у Міноборони планують збільшити чисельність збройних сил України

У Міноборони мають намір збільшити чисельність збройних сил та довести їх до половини мільйона. Тому загальна мобілізація триватиме і після 23 серпня

Вже найближчим часом відбудеться чергова хвиля призову, щоби заповнити втрати, а також збільшити чисельність діючої армії.

Такими найближчими планами поділився в інтерв’ю Forbes голова Міноборони України Олексій Резніков. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

«Навіть перемога, яка відбудеться в цьому році чи на початку наступного, не означатиме, що росіяни сядуть на космічні кораблі, які залишилися на орендованому Байконурі, чи Ілон Маск зробить гуманітарну місію і відправить їх у космос. Вони залишаться нашими сусідами з тим політичним устроєм, який в Росії зараз є. Питання переходу Росії до демократії — надто довгострокове. «Після того, як люди підуть додому, працювати на свої позиції, ми повернемо до армії чисельністю 261 000. Ще на 100 000 людей армія мала бути розвинута згідно з наказом президента до 2024 року. Тобто Збройні сили будуть 350 000-360 000 плюс сектор безпеки і оборони, Нацполіція, Нацгвардія, прикордонники, СБУ — загалом ще 200 000 людей. Тобто 500 000 – це будуть люди в формі» – наголосив Резніков

Отже, до 2024 року українська армія має поповнитись ще 100 тисячами людей. Такими є плани Міноборони, які, очевидно, збігаються з планами керівництва країни.

Резніков каже, що таку, півмільйонну, армію в Україні утримуватимуть і після закінчення війни. Все ж таки агресивний сусід нікуди не подінеться. Отже, слід буде зберігати повну боєздатність війська.

Отже, для захисту від таких сусідів нам знадобиться професійна, добре навчена та численна армія. Таким чином, після закінчення війни ніхто її скорочувати не буде. Україні доведеться звикнути до того, що велика частина бюджету незмінно йтиме на зміцнення обороноздатності країни.

Повне інтерв’ю міністра оборони України Олексія Резнікова за посиланням.

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