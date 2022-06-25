У ГУР Міноборони зробили прогноз щодо термінів закінчення війни

У ГУР Міноборони України заявляють, що починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють переломний момент у війні проти Росії. Які прогнозують терміни закінчення війни

До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля.

Про це заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю британському мовнику “ITV news“. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК Україна.

“Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому”, – заявив начальник української розвідки.

Також Буданов упевнений, що керівництво Російської Федерації не доб’ється успіху у війні проти України.

“Путін не доб’ється успіху. Це трагедія, до якої він привів Росію і Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого,” – підсумував він.

Раньше у НАТО спрогнозували, як закінчиться війна в Україні. За словами генсека Альянсу, бойові дії, швидше за все, завершаться за столом переговорів. При цьому НАТО продовжить допомагати українцям, щоб посилити їх позиції.

Міноборони розглядає всі можливі сценарії продовження війни