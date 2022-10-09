Мінус ще 440 окупантів – втрати ворога і ситуація на фронті 9 жовтня

Українські захисники щодня завдають ворогу потужних втрат. Яка ситуація на фронті станом на 9 жовтня 2022 року

За минулу ЗСУ вони ліквідували 440 російських солдатів, які зі зброєю у руках прийшли на нашу землю.

Від 24 лютого 2022 року ЗСУ ліквідували 62 500 ворожих бійців. Однак ці дані не є остаточними, адже зараз тривають бої. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 24 канал.

Втрати ворога у техніці

Танків – 2486 (+14) одиниць,

бойових броньованих машин – 5133 (+22) одиниці;

артилерійських систем – 1477 (+18) одиниць;

РСЗВ – 348 (+3) одиниці;

засобів ППО – 180 (+0) одиниць;

літаків – 266 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 235 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7) одиниць;

крилатих ракет – 247 (+1) одиниць;

кораблів та катерів – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) одиниць;

спеціальної техніки – 136 (+0) одиниць;

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, за добу відбулося майже 40 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де українські захисники відбили понад 30 атак окупантів.

Українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів: Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда.

Українська авіація за добу завдала понад 30 ударів. Зокрема, 24 по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки та 9 по ЗРК ворога.

Ракетні війська і артилерія протягом минулої доби уразили два пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та техніки, 3 склади з боєприпасами та 11 інших важливих об’єктів росіян.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках – ситуація на фронті 8 жовтня