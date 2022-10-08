Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках – ситуація на фронті 8 жовтня

Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні понад 62 тис. особового складу. Ситуація на фронті станом на 8 жовтня

Так, станом на 8 жовтня ЗСУ ліквідували вже близько 62 060 тис. російських окупантів. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає NNS

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 08.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 62 060 тис. (+380) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2472 (+6) од;

бойових броньованих машин ‒ 5111 (+18) од;

артилерійських систем – 1459 (+4) од;

РСЗВ – 345 (+1) од;

засоби ППО ‒ 180 (+3) од;

літаків – 266 (+0) од;

гелікоптерів – 234 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 (+12);

крилаті ракети ‒ 246 (+0);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3875 (+13) од;

спеціальна техніка ‒ 136 (+1).

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