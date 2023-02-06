Кирила Буданова не зможуть призначити міністром оборони – в чому причина

Керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова не зможуть призначити міністром оборони. Стала відома причина

Керівника ГУР Буданова, якого називають ймовірним кандидатом на посаду нового міністра оборони замість Олексія Резнікова, не зможуть призначити на цю посаду через заборону закону, оскільки Кирило Буданов не є цивільною особою.

Про це свідчать вимоги чинного закону “Про Національну безпеку”, повідомляє НСН з посиланням на Українські новини

Зокрема, стаття 15 закону свідчить, що міністр оборони призначається на посаду Верховною Радою за поданням Президента з числа цивільних осіб.

Ця вимога набула чинності з 1 січня 2019 року.

Відповідно до цього закону перший заступник міністра оборони та заступники міністра оборони призначаються на посади також з числа цивільних осіб.

Відповідні зміни до закону були ухвалені за президентства Петра Порошенка.

Хоча закон зворотної дії не має, тоді міністр оборони Степан Полторак, який перебував на військовій службі і фактично був військовим міністром оборони, написав рапорт на звільнення з військової служби, який був задоволений, і таким чином він став цивільною особою на посаді міністра.

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