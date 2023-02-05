Хто може замінити Олексія Резнікова на посаді міністра оборони повідомили українські ЗМІ.

Як передає НСН, видання РБК-Україна та Українська правда з посиланням на власні джерела повідомили, що Резнікова на посаді може замінити професійний військовий, а одним з головних кандидатів на його місце є Кирило Буданов – керівник Головного управляння розвідки.

Так, співрозмовники РБК-Україна стверджують, що Резніков залишиться в команді, щоправда, вчорашні чутки про його переведення на посаду міністра юстиції не відповідають дійсності.

Інформацію про можливе призначення Буданова підтвердили й джерела УП в Офісі президента, Кабміні та силових відомствах. Зокрема, співрозмовники розповіли, що Буданов вже шукає собі заміну в ГУР.

Очікується, що питання щодо відставки Резнікова можуть обговорюватись у неділю, 5 лютого, на засіданні фракції «Слуги народу».

Сам Олексій Резніков заявив, що готовий залишити свою посаду, щойно таке рішення ухвалить верховний головнокомандувач президент Володимир Зеленський.

“Рішення про те, бути мені міністром оборони чи ні, ухвалює одна людина – верховний головнокомандуючий президент України Володимир Зеленський… Тільки за рішенням президента я ухвалюватиму ті чи інші рішення. Після цього я займатимуся тим, що запропонує президент, і далі працюватиму для нашої перемоги”, сказав Резніков.

Зазначимо, що вчора, 4 лютого, нардеп Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі натякнув на те, що Резніков може піти з Міноборони. Детальнішої інформації він не надав. Цю інформацію миттєво підхопили українські новинні Телеграм-канали.

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