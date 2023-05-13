Кому з громадян заборонено робити пенсійні внески – ПФУ

Пенсійний фонд України роз’яснив, хто з українців не може робити пенсійні внески. Про це розповідає НСН.

Пенсійний фонд України роз’яснив деякі нюанси участі українців у добровільному пенсійному страхуванні.

Так, експертам ПФУ написала українка, яка уточнила, чи може вона сплачувати добровільні пенсійні внески за дитину, яка отримує пенсію через втрату годувальника.

“Чи можу я як мати 16-річної дитини, якій призначено пенсію у разі втрати годувальника, укласти договір добровільної участі та сплачувати за дитину страхові внески?”, – запитала українка

У ПФУ пояснили, що дитина в цьому випадку вже є пенсіонером, тому сплачувати добровільні внески за неї неможливо.

“Це буде можливо після припинення виплати пенсії, адже інформація про вашу дитину як пенсіонера вже міститься в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування”, – зазначають пенсійні експерти.

Кому з громадян заборонено робити пенсійні внески

Як ми розповідали раніше, народні депутати підготували зміни до деяких законодавчих актів щодо водіїв. Зокрема, пропонується ввести штрафи від 510 до 850 гривень за перевезення в авто тварин.

Автори документів зазначають, що дедалі більше громадян обирають не залишати домашніх вихованців будинку, а брати їх із собою у подорожі та поїздки, але нерідко саме домашні улюбленці стають винуватцями дорожньо-транспортних пригод. Щоб уникнути цього, слід серйозніше підходити до безпечного перевезення тварин.

Зокрема, практика під час керування транспортним засобом тримати на колінах, на руках чи руках собак невеликих порід, спостерігається у жінок. Але тварина може відволікати водія, а якщо авто різко зупиниться чи зіткнеться, то улюбленець перетвориться на “снаряд”, який може не лише травмувати інших пасажирів, пошкодити салон, а й спричинити серйозні травми або загибель.

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