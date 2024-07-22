Відключення світла в Україні будуть значно меншими вже за пару тижнів. Що прогнозують в компанії “Укренерго”.

Вже в серпні, вересні та жовні відключення світла будуть значно меншими. У якийсь час за цей період дефіциту може не бути взагалі.

Про це заявив голова “Укренерго” Володимир Кудрицький, повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на його інтерв’ю телеканалу “Суспільне“.

“Звичайно, що є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях”, – повідомив Кудрицький.

За словами голови “Укренерго”, дефіцит трохи зменшиться, і протягом серпня буде поступово зменшуватись в вересні і в жовтні, якщо не буде нових масштабних обстрілів.

Коли відключення світла в Україні будуть значно меншими – заява голови “Укренерго”

“У нас є досить непогані шанси пройти цей період або без відключень, або з радикально меншими відключеннями, ніж зараз”, – сказав Кудрицький.

Володимир Кудрицький також зауважив, що в Україні половина генерації, яка була станом на початок березня цього року, пошкоджена або розбита.

“І знаєте я вам так скажу що будь-яка інша енергосистема в цій ситуації просто би сколапсувала, просто би був повний блекаут на тижні або місяці”, – додав голова “Укренерго”.

Експерти прогнозують, що у середині осені в Україні можуть на якийсь час відмовитись від відключень світла для населення. Але це буде не надовго, і потім ситуація знову ускладниться.

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