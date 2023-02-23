Коли в Україну завітають останні морози і де буде найхолодніше – прогноз синоптика

Зима в Україні підходить до свого завершення, але на територію нашої держави ще завітають останні морози, передає НСН

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що температура повітря у регіонах України помітно знизиться у четвер, 23 лютого.

Похолодання зберігатиметься до кінця тижня.

Коли в Україну завітають останні морози і де буде найхолодніше

Найхолодніше буде на Півночі та Сході країни, де стовпчики термометрів сягнуть понад -10°С:

“23 лютого у північно-східних та східних областях вночі навіть 12…17 градусів морозу”, – зазначила Наталія Птуха.

Експертка відмітила, що морози очікуються і в п’ятницю, 24 лютого. Стовпчики термометрів у середньому показуватимуть -10…-16°С. Місцями показники опускатимуться до -19°С.

Найтепліше у ці дні буде на Заході – -1…+3°С та Півдні – 0…+4°С.

Спад морозів може відбутися на вихідних. Зокрема, відносне потепління відчуватиметься вже у суботу, 25 лютого.

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