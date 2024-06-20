Іноді повістки можуть вручати військовозобов’язаним молодше 25 років які не підлягають мобілізації. Але є винятки. В яких випадках можуть мобілізувати чоловіка віком до 25 років.

Коли можуть мобілізувати до ЗСУ, якщо людина молодша за 25 років розповіла адвокат юридичної компанії “Riyako&Partners” Катерина Аніщенко. Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Коли можуть мобілізувати чоловіка віком до 25 років

За словами Катерини Аніщенко, мобілізувати чоловіка молодше 25 років можуть лише в окремих випадках. По-перше, мобілізувати можуть, коли людина до 25 років сама добровільно написала заяву про свою мобілізацію, або уклала контракт.

По-друге, коли чоловік був офіцером запасу, тобто раніше закінчував військову кафедру у вищому навчальному закладі. Навіть якщо він не досяг 25-річного віку, то все одно підлягає мобілізації, каже адвокат.

“Цей пункт не є новинкою, така норма вже була в законі загалом завжди. Є вироки суду за минулий рік, коли, наприклад, чоловіка притягнули до відповідальності – позбавлення волі на три роки офіцера запасу. Йому було на той момент 24 роки, він відмовився йти служити, і при цьому у нього була військова кафедра за плечима”, – пояснює Аніщенко.

Також обов’язковій мобілізації підлягають військовозобов’язані, які колись пройшли строкову службу й на даний момент перебувають в запасі.

Коли можуть мобілізувати чоловіка віком до 25 років – перелік умов

Алгоритм дій при врученні повістки чоловікам молодше 25 років

Якщо в чоловіка немає військової кафедри за плечима, якщо він раніше не проходив строкову службу, не укладав контракт з якимось із збройних формувань, то такий чоловік отримує повістку і йде оновлювати свої дані, але його не мають мобілізувати, каже фахівець.

“На підставі того, що він не досяг 25-річного віку, його не повинні мобілізувати. Роблю все ж наголос на “не повинні”, бо в мене ж в роботі є кейс, коли 22-річного хлопця мобілізували. І нещодавно також на Закарпатті трапилася аналогічна ситуація з іще одним 23-річним хлопцем”, – відзначає адвокат.

Звертаємо увагу: відмова від повістки не звільняє від відповідальності. В законі передбачено, що чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої військово-облікові дані. Незалежно від того, чи є відсрочка, чи є бронювання.

Нагадаємо, після отримання повістки громадянин зобов’язаний з’явитися у ТЦК у зазначений термін, окрім причин, які вважаються поважними для неявки у ТЦК.

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