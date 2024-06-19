В Україні діє новий закон про мобілізацію. Адвокат пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіка, у якого дружина вагітна третьою дитиною.

Про це розповідають Новини України – НСН.

Згідно з новим законом про мобілізацію, призову на військову службу не підлягають військовозобов’язані жінки та чоловіки, на утриманні яких є троє неповнолітніх дітей. Але вагітність жінки третьою дитиною не враховується.

Таке пояснення дав Адвокат Андрій Карпенко.

Він зауважив, що вагітність жінки не дорівнює наявності дитини, тому тільки після появи дитини на світ, чоловік буде мати право на відстрочку від мобілізації.

Чи можуть мобілізувати чоловіка, у якого дружина вагітна третьою дитиною

Закон про мобілізацію

Новий закон про мобілізацію набув чинності з 18 травня.

Одне з найважливіших нововведень закону — це те, що військовозобов’язані мають уточнити свої облікові дані протягом 60 днів в ТЦК.

Також значно зростуть штрафи, передбачені за порушення призовниками, військовозобов’язаними і резервістами правил військового обліку.

Разом з цим Містерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв+. Він надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг.

Оновити дані військовозобов’язані також можуть через ЦНАП і ТЦК. Зробити це потрібно в строк до 16 липня.

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