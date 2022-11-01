Коли і на яких умовах завершиться війна в Україні – генерал США Бен Ходжес

Незважаючи на сповільнення темпу контрнаступу ЗСУ на різних ділянках фронту, українські захисники поступово звільняють захоплені окупантами території. Генерал американської армії Бен Ходжес спрогнозував, коли завершиться війна в Україні

На думку колишнього командувача армії США Бена Ходжеса, повну деокупацію України буде здійснено до літа 2023 року. Генерал вважає, що взимку ЗСУ будуть у сприятливіших умовах, ніж ворог, оскільки воюватимуть на рідній землі з підтримкою населення в тилу. Про це він заявив в ефірі «Голосу Америки». Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ZN,UA

«Україна відновить суверенітет над усією своєю територією, звісно ж, ​​включно із Кримом. Я очікую, що це станеться до літа наступного року. Але ще перед цим, до кінця цього року, ЗСУ відкинуть російську армію до лінії, на якій ті перебували в лютому. А потім почнуть розглядати необхідні кроки для підготовки до звільнення Криму», — заявив Ходжес.

Американський генерал у відставці зазначив, що незважаючи на важкі погодні умови, які очікують обидві армії вже у найближчі місяці, українцям суттєвл зіграє на руку висока мотивація та допомога західних партнерів.

«Українська армія діє всередині своєї країни і має дружню їм територію як тил. Крім того, 50 країн у єдиному пориві прагнуть забезпечити Україну бойовими можливостями, які їй потрібні. Це включає зимову уніформу та обладнання. У той час, як російська система постачання виснажена, зараз вони посилають до війська людей, які не готові, не навчені і не дисципліновані. Це лише додасть їм більших труднощів», — вважає Ходжес.

Він додав, що для швидшого звільнення своїх територій Україна потребує танків від союзників. На думку ексгенерала, заявлені ризики, пов’язані з їх постачанням, є перебільшеними і повинні відійти на другий план.

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