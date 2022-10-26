Генерал США Ходжес пояснив, чому Захід не може закрити небо над Україною.

За словами американського військового, Захід думав, що РФ атакуватиме порти, аеродроми та інші об’єкти військового значення, а не багатоквартирні житлові будинки.

Як передає NNS, про це він сказав на каналі Фейгін LIVE.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що Захід не має можливості повністю закрити небо над Україною і задовольнити запит Києва. Про це він заявив на каналі Фейгін LIVE.

За його словами, на Заході, зокрема, у США не думали про те, що Росія використовуватиме багатомільйонні ракети для атак на українські цивільні багатоповерхівки.

“Ми думали, що вимогами захиститимуть аеродроми, морські порти”, сказав Ходжес.

На тому ж каналі радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що президент РФ Володимир Путін боїться отримати по обличчю від Володимира Зеленського. Саме тому він не їхатиме на саміт G20.

Також, за словами Арестовича, є ймовірність, що Путін перебуває у такому стані, в якому його вже не можна показувати людям.