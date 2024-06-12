В компанії «Укренерго» розповіли, як діятимуть графіки відключень електроенергії 13 червня.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на «Укренерго».

Повідомляється, що графіки погодинних відключень електроенергії 13 червня діятимуть у всій Україні з 20:00 до 22:00.

Водночас в компанії зазначили, що електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, обмежувати не будуть.

Як відомо, 11 та 12 червня через дефіцит генерації також застосовувалися обмеження споживачів.

Коли діятимуть графіки відключень електроенергії 13 червня – відповіли в «Укренерго»

Як ми розповідали раніше, в Україні періодично здійснюють повірку квартирних лічильників. Це є обов’язковою умовою для продовження обліку їх показників.

Проте, щоб показники продовжили приймати, важливо передати постачальнику послуг документи, які

Після повірки лічильників фахівцями потрібно надати постачальнику послуг такі документи для актуалізації даних:

свідоцтво про повірку; акт виконаних робіт/протокол перевірки;

акт демонтажу/монтажу (якщо повірка була здійснена з демонтажем приладу обліку);

фото лічильника з показаннями на поточну дату.

Якщо цього не зробити, то споживач буде переплачувати за комунальні послуги.

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