Коли будуть результати НМТ і де їх знайти

В Україні триває основна сесія національного мультипредметного тестування. Стало відомо, де можна знайти результати НМТ 2023

Коли і де з’являться результати НМТ 2023 розповіли в УЦОЯО.

Про це розповідає НСН з посиланням на Вікна.

Коли будуть результати НМТ 2023

Інформацію про результати основної сесії НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмісять у персональних кабінетах учасників тестування. Її можна буде знайти у вкладці “Результати” до 28 червня 2023 року. Результати додаткової сесії – до 29 липня 2023 року. Тут буде доступна й опція формування інформаційної картки.

До слова, одразу після тестування учасник / учасниця знатиме не тільки кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання тесту з кожного навчального предмета, а й зорієнтується в тому, якими є його / її результати для вступу за шкалою 100 – 200 балів за допомогою відповідної таблиці. Її раніше погодило МОН України.

Аби отримати 100 балів з відповідного предмета, потрібно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів за виконання завдань тесту із цього предмета.

Вступна кампанія – 2023: коротко

НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.

У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.

Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.

Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.

Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримали 25 – 26 травня. Його потрібно було завантажити не пізніше 26 травня.

Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.

Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.

Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.

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