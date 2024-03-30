Кабінет Міністрів підтримав постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці матимуть змогу одружуватися в застосунку «Дія»

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає НСН.

«Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані», — написав він.

Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчать «Дія.Підписом».

«Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в “Дії”», — наголосив міністр.

«Клік-клік — і одружені» – українці зможуть одружуватися в застосунку «Дія» онлайн

Як працюватиме одруження в «Дії»:

у застосунку потрібно відправити заяву про шлюб,

працівник ДРАЦСу проведе церемонію одруження по відеозвʼязку,

наречені підпишуть актовий запис про шлюб «Дія.Підписом».

«Клік-клік — і одружені. Перетворюємо ваші мрії на цифрову реальність», — кажуть у Мінцифри.

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