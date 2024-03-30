Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
CуспільствоТехнології

«Клік-клік — і одружені» – українці зможуть одружуватися в застосунку «Дія» онлайн

Журналіст
«Клік клік — і одружені» українці зможуть одружуватися в застосунку «Дія» онлайн

Кабінет Міністрів підтримав постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці матимуть змогу одружуватися в застосунку «Дія»

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає НСН.

«Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані», — написав він.

Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчать «Дія.Підписом».

«Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в “Дії”», — наголосив міністр.

«Клік-клік — і одружені» – українці зможуть одружуватися в застосунку «Дія» онлайн

українці зможуть одружуватися в застосунку «Дія» онлайн

Як працюватиме одруження в «Дії»:

  • у застосунку потрібно відправити заяву про шлюб,
  • працівник ДРАЦСу проведе церемонію одруження по відеозвʼязку,
  • наречені підпишуть актовий запис про шлюб «Дія.Підписом».

«Клік-клік — і одружені. Перетворюємо ваші мрії на цифрову реальність», — кажуть у Мінцифри.

Ще новини України: Українці в ЄС зможуть використовувати Дію як цифровий гаманець – Федоров

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×