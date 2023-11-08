Хто з переселенців може втратити статус ВПО та грошові виплати – важлива інформація

З’явилася важлива інформація для переселенців. Їм повідомили, хто ризикує втратити статус ВПО та залишитися без грошової допомоги від держави

Фахівці “Безкоштовної юридичної допомоги” розповіли, хто ризикує втратити статус внутрішньо переміщеної особи.

Про це НСН розповідає з посиланням на legalaid.gov.ua.

ВПО можуть втратити свій статус, якщо:

подадуть відповідну заяву;

повернуться на місце проживання;

поїдуть на ПМП за кордон;

нададуть направильні дані про отримання довідки;

вчинять злочин, пов’язаний із терористичною діяльністю, підривом державного чи міжнародного правопорядку.

Переселенці не мають права залишати населені пункти, де вони зареєструвалися, довше ніж на 60 днів. Інакше держава має підстави вважати, що вони стали біженцями або повернулися додому.

Деякі переселенці можуть втратити статус ВПО і грошові виплати через виїзд за кордон на тривалий термін. Щоб цього не допустити, вони повинні не пізніше ніж за три дні до поїздки повідомити про це Управління соціального захисту. Якщо причини виїзду, зазначені у заяві, назвуть поважними, термін перебування дозволять продовжити ще 30 днів. Інакше доведеться зіткнутися із санкціями.

Хто з переселенців може втратити статус ВПО та грошові виплати

Якщо переселенці втрачають статус ВПО, їм перестають нараховувати допомогу. Нагадаємо, що йдеться про виплату 2000 грн на дорослого на місяць та 3000 грн на дитину чи людину з інвалідністю.

Переселенці на держзабезпеченні мають право на виплату допомоги на проживання

У Мінреінтеграції повідомили, що переселенці, які перебувають на повному утриманні держави, можуть отримувати допомогу на проживання. Зазначено, що зараз у 154 інтернатах проживає понад 5000 переселенців.

“У право на виплати мають особи, які до переміщення та взяття їх на повне державне утримання на новому місці, проживали у власному житлі та/або перебували у лікарні. Така внутрішньо переміщена особа має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації із заявою про поновлення (призначення) допомоги на проживання”, – зазначили чиновники.

Якщо переселенцям відмовляють у призначенні виплат, їм потрібно звертатися до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію за номером: 15-48 або гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за телефоном: (066) 813-62-39.

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