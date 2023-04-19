Хто має право повідомляти родичам про загибель військовослужбовця – Міноборони

В Збройних силах України розповіли, хто повинен повідомляти родичам про загибель військовослужбовця і чому діє саме такий механізм

В Збройних силах України є порядок оповіщення родичів про загибель військовослужбовця. Родичі не повинні дізнаватись про загибель військовослужбовця з Інтернету, або ж від командирів чи побратимів

Про це повідомляє НСН з посиланням на звернення заступника міністра оборони Ганни Маляр.

“Правом повідомляти цю інформацію наділені ТЦК та СП. Працівники ТЦК та СП мають досвід та спеціально навчені такими комунікаціями”, – розповіла вона

Маляр додала, що якщо тіло військослужбовця не знайдено, тоді родині повідомляється, що військовослужбовець зник безвісти за певних обставин.

Правом повідомляти родичам про загибель військовослужбовця наділені ТЦК та СП

“Такий військовослужбовець в обліку буде зі статусом “безвісти зниклий”. А от коли знайдено та ідентифіковано тіло, тоді повідомляється про загибель”, – каже заступник міністра.

Вона нагадала, що вже був випадок, коли бачили свідки загибель, але тіло не знайшли. Згодом військовослужбовець виявився живим.

Тому, Маляр звернулась з проханням у публічних комунікаціях про загибель, з поваги до родичів, дотримуватись простих правил:

сповіщати публічно після того, як ТЦК СП повідомить родичам про загибель чи зникнення безвісти;

повідомляти коректно статус – “загиблий” чи “безвісти зниклий”.

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