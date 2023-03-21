У яких випадках жінок можуть викликати у військкомат – пояснення Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, у яких випадках жінок можуть викликати у військкомат. За її словами в Україні можуть мобілізувати тільки військовозобов’язаних жінок, а на фронт їх відправляють лише за згодою.

Про це з посиланням на представницю Міноборони, повідомляє 24 Канал, передає НСН.

За словами Ганни Маляр, наразі в росії проводять інформаційні операції, спрямовані на дискредитацію України. Зокрема, вони розганяють фейки про мобілізацію жінок.

Дійсно, ми зараз бачимо, що дуже багато фейків чи вигаданих історій. Ми фіксуємо, що всі вони штучним чином поширюються, аби активізувати цю інформацію. Наприклад, у нас чомусь знову розганяють історію про мобілізацію жінок. Вона вже пішла по колу, хоч це вже стара історія, пояснила заступниця міністра оборони.

Маляр наголошує, що навіть медиків, які перебувають на обов’язковому військовому обліку, направляють на передову тільки за згодою.

Якщо жінці приходить повістка, то це для звірки даних. Адже є військовозобов’язані жінки. Навіть, коли все це ми пояснили, все одно пішли заголовки: “масово проводитимуть мобілізацію жінок – пояснення Міноборони”. Повторюю, не мобілізовують у нас жінок без їхньої згоди, запевнила Маляр.

Вона повідомила, що в Україні на передовій служить орієнтовно 5 тисяч жінок. І всі вони перебувають там за згодою, зауважила заступниця голови Міноборони.

Навіть медиків, перебування яких на обов’язковому військовому обліку передбачено законом, направляють туди тільки за згодою, розповіла Маляр.

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