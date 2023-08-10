Волонтер зазначив, що проблем із темпом контрнаступу ЗСУ немає, “якщо ви його не визначаєте собі”

Із темпом контрнаступу немає проблем, якщо немає завдання звільняти, наприклад, кілометр територій на день. А таке завдання завжди коштує життів військових.

Про це ветеран АТО, директор фонду “Повернись живим” Тарас Чмут сказав у інтерв’ю “РБК-Україна”, повідомляє НСН.

“Хочемо швидко – буде більше жертв” – Тарас Чмут про темпи контрнаступу ЗСУ

Чмут ствердно відповів на запитання журналіста про те, чи не перегріті очікування від контрнаступу, через що зараз пересічний українець відчуває розчарування.

“Так і є, на жаль. Але треба рухатись далі. Треба пояснювати, говорити людям, треба просто нормально комунікувати. Я колись казав, що для того, щоб потім не червоніти, треба не обманювати”, – розповів волонтер.

Він зазначив, що проблем з темпом контрнаступу немає, “якщо ви його не визначаєте собі”.

“Якщо у вас ціль – звільняти територію України і ви це робите, то ви молодці. Питання зі швидкістю можуть бути тоді, коли з’являється якась задача: “кілометр в день”. Але ця задача завжди чогось коштує. В першу чергу – людей. Відповідно, хочемо швидко – буде більше жертв, в рази”, – зазначив Чмут.

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