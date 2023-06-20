Після підриву гідроелектростанції Каховське водосховище припинило своє існування. На супутникових знімках можна побачити, що від нього залишилося

Про це свідчать нові супутникові знімки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на War Mapper у Twitter, інформує НСН.

“Нові супутникові знімки підтверджують, що Каховського водосховища фактично більше немає”, – пише моніторинговий проект.

Каховське водосховище припинило своє існування – супутниковий знімок

При цьому на супутникових знімках можна побачити, що від водосховища залишилися лише річка Дніпро, кілька приток та кілька невеликих озер.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок інциденту прорвало дамбу, що призвело до затоплення частини населених пунктів Херсонської області.

Через теракт росіян загинула щонайменше 21 людина та багато тварин.

Як розповів сьогодні, 20 червня, начальник ГУР Кирило Буданов, такі дії росіян були заздалегідь сплановані. Про це свідчить те, що ворог розпочав виведення підрозділу з Каховської ГЕС за півгодини до підриву станції.

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