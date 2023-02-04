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Кабмін заборонив виїзд за кордон деяким жінкам – які зміни внесено до правил перетину кордону

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Кабмін заборонив виїзд за кордон деяким жінкам – які зміни внесено до правил перетину кордону
Національна служба новин - NNS

В Україні заборонено виїзд за кордон деяким жінкам. Як відбувається контроль на кордоні, як прикордонники з’ясовують посаду людини, що виїжджіє, розповіли в Держприкордонслужбі

Кабмін заборонив виїзд за кордон жінкам але мова лише про держслужбовиць та депутаток рад усіх рівнів. Згідно зі змінами, які вніс уряд у правила перетину кордону під час воєнного стану – відтепер чиновниці зможуть виїхати за кордон тільки на підставі документів про відрядження.

Про це розповідає НСН

Кабмін заборонив виїзд за кордон жінкам

Кабмін заборонив виїзд за кордон жінкам – які зміни внесено до правил перетину кордону

Раніше виїзд за кордон був заборонений для чоловіків призовного віку до 60 років та жінок-військовослужбових.

Чи діють ці обмеження, як відбувається контроль на кордоні, як прикордонники з’ясовують посаду людини, що виїжджіє, в телемарафоні єдині новини пояснив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

“Ці правила вже діють, і власне можу зазначити, що списки нам вже надходяться. І урядовці, і народні депутати, і судді, і прокурори, представники органів державної влади, місцевого самоврядування, а також працівники, які заброньовані за цими державними органами на період мобілізації”, – сказав Андрій Демченко.

Джерело

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