Кабмін заборонив виїзд за кордон деяким жінкам – які зміни внесено до правил перетину кордону

В Україні заборонено виїзд за кордон деяким жінкам. Як відбувається контроль на кордоні, як прикордонники з’ясовують посаду людини, що виїжджіє, розповіли в Держприкордонслужбі

Кабмін заборонив виїзд за кордон жінкам але мова лише про держслужбовиць та депутаток рад усіх рівнів. Згідно зі змінами, які вніс уряд у правила перетину кордону під час воєнного стану – відтепер чиновниці зможуть виїхати за кордон тільки на підставі документів про відрядження.

Про це розповідає НСН

Кабмін заборонив виїзд за кордон жінкам

Раніше виїзд за кордон був заборонений для чоловіків призовного віку до 60 років та жінок-військовослужбових.

Чи діють ці обмеження, як відбувається контроль на кордоні, як прикордонники з’ясовують посаду людини, що виїжджіє, в телемарафоні єдині новини пояснив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

“Ці правила вже діють, і власне можу зазначити, що списки нам вже надходяться. І урядовці, і народні депутати, і судді, і прокурори, представники органів державної влади, місцевого самоврядування, а також працівники, які заброньовані за цими державними органами на період мобілізації”, – сказав Андрій Демченко.

Джерело

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