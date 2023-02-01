В Україні заборонили виїзд чиновників за кордон, але є винятки – перелік

В Україні заборонили виїзд чиновників за кордон у воєнний час. Але є певні винятки. Хто зможе законно залишити територію країни

Про це розповів представник Державної прикордонслужби Андрій Демченко, повідомляє НСН

За його словами, законно залишити територію країни чиновники можуть тільки на підставі документів про службові відрядження, однак серед винятків є такі обставини: лікування чи візит до неповнолітніх дітей.

В Україні заборонили виїзд чиновників за кордон, але є винятки

Відповідно до постанови уряду, під поняття “чиновники” підпадають:

народні депутати;

судді;

прокурори;

представники органів місцевої влади;

заброньовані працівники.

Поїздки з метою переговорів

З 1 лютого поточного року чиновники мають право здійснювати службові відрядження.

Виїзд за кордон з метою лікування

Перетинати державний кордон чиновники можуть на основі листа від Міністерства охорони здоров’я про те, що закордонний медзаклад готовий прийняти вказану особу на лікування.

Поїздки з метою відвідування дітей

У випадку, якщо жінки чи чоловіки мають дитину до 18 років, то їм теж дозволено виїздити за кордон (для відвідування чи супроводу). Чоловіки можуть скористатися даним правом, якщо вони – батьки-одинаки, що підтверджено документами.

Окремо ДПСУ має право самостійно ухвалити виняткове рішення про дозвіл виїзду за кордон чиновнику. Йдеться про випадки, коли за кордоном помер один із членів родини.

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