Уряд обмежив коло людей, який мають право перебувати в укриттях дошкільних навчальних закладів

Тепер в укриття в дитячих садках пустять лише дітей, вихователів та батьків

Кабінет Міністрів України обмежив коло людей, які мають право перебувати в укриттях дошкільних навчальних закладів. Зміни внесено до Положень про заклад дошкільної освіти, йдеться у постанові уряду. Про це розповідає НСН.

До пункту 18 додали абзац щодо доступу до укриттів у дитячих садках.

«Доступ до укриттів у державних (комунальних) закладах дошкільної освіти під час здійснення освітньої діяльності надається виключно для учасників освітнього процесу», – йдеться в постанові.

Перелік учасників освітнього процесу в сфері дошкільної освіти наведено в статті 27 Закону України «Про дошкільну освіту».

Кабмін обмежив коло людей, які мають право перебувати в укриттях у дитсадках

До нього входять:

діти дошкільного віку, вихованці, учні;

педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

помічники вихователів та няні;

медичні працівники;

батьки дітей або люди, які їх замінюють;

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

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